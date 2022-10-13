Abone Ol

İstanbul’da vatandaşa bıçak çeken taksici gözaltına alındı

Küçükçekmece'de, tartıştığı vatandaşa bıçakla saldıran taksi şoförü gözaltına alınırken aracı trafikten men edildi.

Yayınlanma: 16:18 - 13 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Alınan bilgiye göre, Sefaköy’de bir taksici bilinmeyen nedenle tartıştığı vatandaşa bıçakla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle aracına binen taksici, daha sonra taksiyi vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden ayrıldı.

Olaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, taksiciyi gözaltına alırken araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. (AA)

Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza İlginizi Çekebilir Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster