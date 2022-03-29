İşten atıldı, iade kararı uygulanmadan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, sendikalı olduğu için işten çıkarılan ve kara listeye alındığı için hiçbir yerde iş bulamayan Sedat Aslan, çatı tamir etmeye başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan, işine iade kararı verilmesinden birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Çatı tamiri için çıktığı yükseklikte rüzgarın etkisiyle düşerek hayatını kaybeden Aslan'ın çalışma arkadaşları yaşananlara tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa OSB'de faaliyet gösteren Uğur Tekstil'de çalışan 29 yaşındaki Sedat Aslan, 18 Kasım 2021’de bağlı olduğu DİSK-Tekstil İş Sendikası'ndan istifa etmediği için 96 arkadaşıyla birlikte işten çıkarıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan, kara listeye alındığı için, başka fabrikalarda uygun pozisyonlar bulunmasına karşın işe giriş başvuruları kabul edilmedi. Genç adam, bulduğu bir çatı işinde çalışmaya başladı.

İŞİNE İADE EDİLDİ AMA…

Bu arada mücadele sonucu Uğur Tekstil'de işten çıkarılan işçilerin istekleri kabul edilerek gruplar halinde eski çalıştıkları işlerine iadeleri kararlaştırıldı. Geçtiğimiz ay işe başlayanların ardından, son olarak ise Sedat Aslan'ın da aralarında bulunduğu 40 işçinin 1 Nisan 2022 itibarıyla eski fabrikasında işbaşı yapması konusunda bildirimde bulunuldu. Ancak, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın çatısının tamir işinde çalışan Sedat Aslan, rüzgarın etkisiyle dengesini yitirerek düştü ve işine dönmesine 4 gün kala yaşamını yitirdi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINDAN TEPKİ

Sedat Aslan'ın yeniden işine kavuşmasına 4 gün kala çatıdan düşerek yaşamını yitirmesi, birlikte hak mücadelesi verdiği çalışma arkadaşları tarafından tepki ve üzüntüyle karşılandı. İşçiler sosyal medya hesaplarından, “Uğur Tekstil isimlerimizi kara listeye aldığı ve fabrikalarda iş bulamadığı için çatı işine gidiyordu. 29 yaşındaydı ve 3 çocuğu vardı” paylaşımı yaptı.

Birleşik Tekstil, Dokuma İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise, “Affet bizi kardeşim. Seni aramızdan alan bu kahpe düzene engel olamadığımız için bağışla. Haksız yere işten atıldığını, adını kara listeye alan kansızlar yüzünden iş bulamadığını, o kansızlarla iş birliği yapan alçakları unutmayacağız. Unutanın, affedenin Allah belasını versin” şeklinde olayda suçlu olan kişilere tepki gösterdi.

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