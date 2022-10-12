İzmir’de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
İzmir-Aydın Otoyolu'nda, tedavi için özel bir hastaneye giden kanser hastalarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Mustafa E. idaresindeki 09 EG 008 plakalı midibüs, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.
8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve araçtaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün, kanser tedavisi gören hastaları Aydın’dan İzmir’deki özel bir hastaneye götürdüğü öğrenildi. (AA)