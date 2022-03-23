İzmir’de ‘torbacı’ operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan torbacı operasyonunda, 220 kilo esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarını tespit ettikten sonra takibe başladı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen bir adrese dün operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Rex’in de katıldığı aramalarda, toprağa gömülü ve dağıtıma hazır hale getirilmiş 220 kilo esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda M.K., A.K., R.B., S.B. ve H.B. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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