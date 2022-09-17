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İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatın kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü İbrahim Genen hayatını kaybetti.

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İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatın kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre Tire – Gökçen istikametine doğru seyir halinde olan A. Ç. yönetimindeki  otomobil, aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Genen (64) idaresindeki  motosiklete arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Genen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Genen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü A.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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