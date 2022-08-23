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İzmir’de yıkım sırasında yaşanan çökme, paniğe neden oldu

İzmir'de 117 kişinin öldüğü 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı binanın üstteki 6 katı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çökme sırasında kısa süreli panik yaşandı.

Yayınlanma: 14:25 - 23 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’nde, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı. Binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı.

Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken kısa süreli panik yaşandı.

Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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