Kaçak tütün almaya gittikleri evde kardeşini öldürdü

İstanbul Sarıyer'de ağabey kaçak tütün almak için birlikte gittikleri evde tartıştığı kardeşine silahla ateşe etti. Olayın ardından ağabey Muammer Tevfik Avcı kaçarken, başından ve göğsünden vurulan kardeş Ahmet Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokaktaki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; iki kardeş Muammer Tevfik Avcı (35) ve Ahmet Avcı (33), bir motosiklet ile kaçak sigara ve tütün satışı yapılan Suriye uyruklu kişinin evine geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Alışveriş yaptıkları sırada iki kardeş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Muammer Tevfik Avcı, yanındaki silah ile kardeşi Ahmet Avcıya 4 el ateş etti. Mermilerin 3’ü başına biri ise göğsüne isabet eden Avcı, kanlar içinde yere yığıldı.

EVDEN KAÇTI

Olayın ardından ağabey Muammer Tevfik Avcı evden kaçarken durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Avcıyı ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Avcı, hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Muammer Tevfik Avcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayın gerçekleştiği evde çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. (DHA)

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