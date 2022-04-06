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Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde F.A., kaldırımda yürüyen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Yakalanan F.A. mahkemece serbest bırakıldı.

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Kadının boynundaki altın kolyeyi çaldı; serbest kaldı

Kızıltepe’de telefonla konuşuyor gibi kaldırımda yürüyen kişi, karşısında gelen Z.T. adlı kadının boynundaki kolyeyi koparıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Z.T., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. F.A., düzenlenen operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi’nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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