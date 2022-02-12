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Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü: 1 ölü

Trabzon'da, kamyonete çarparak üçe bölünen otomobilin sürücüsü Hamit Çebi hayatını kaybetti. Kazada kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 10:55 - 12 Şubat 2022 Güncellenme:
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Kaza, dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’nden çıkıp yola girmek isteyen Hamit Çebi yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı.

Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Çebi hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. (DHA)

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