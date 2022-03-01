Kapalıçarşı’da esnafla turistin feci kavgası kamerada

Kapalıçarşı'da esnaf ve turist arasında kavga çıktı. Kalabalık bir grubun, Hollandalı turisti darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Olay, 26 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. Turist çift, iddiaya göre esnafla pazarlık yapıp daha sonra alışverişten vazgeçti. Esnafın sözlü olarak sataştığı, üstüne yürüdüğü ve iteklediği turist, fiziksel olarak karşılık verince kavga başladı. Çevrede bulunan 5-6 kişi de kavgaya dahil olarak turisti darp etti. Feci kavga, tarihi çarşının güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre turistler, esnaftan şikayetçi oldu.

TEKMELER VE YUMRUKLAR KONUŞTU

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırılan güvenlik kamerası görüntüsünde, turistin yanına yaklaşan bir esnafın sözlü olarak sataştığı, ardından turisti iteklediği görülüyor. Turistin de fiziksel karşılık vermesiyle olay kısa sürede büyüyor. Yaklaşık 5-6 kişinin turist adama saldırdığı görülürken, adamın eşi de kavgayı ayırmaya çalışıyor. Yere düşen turistin çevresindekiler tarafından tekmelendiği, yumruklandığı görülüyor. Kavga, diğer esnafların araya girmesiyle sonlandırılıyor.

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