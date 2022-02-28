Kar kalınlığı 5 metreyi buldu, çalışmalar sürüyor

Şırnak'ta kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. 15 gündür kardan dolayı kapanan yayla yolu ulaşıma açılıyor. 5 ay boyunca yaylada kalan aileler için ekipler gece gündüz çalışıyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan 4 aile için ekipler, kardan dolayı kapanan yolu ulaşıma açmak için seferber oldu. 2 bin 650 rakımlı yaylada yaz-kış kalan 4 aile için Beytüşşebap İlçe Özel İdare Ekipleri seferber oldu. Konumu itibariyle Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan yayla, ilk bahar ve yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak kış olunca hayvancılıkla uğraşan 4 aile ise bu yaylada kalıyor.

4 AİLE KALIYOR

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye kadar çıktığı yayla, yüksek rakımlı olduğu için sürekli yağış alıyor. Bu yüzden ekipler, yolları 15 günde bir açıyor. Günlerdir kapalı olan yolu açmak için çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yavaş yavaş ilerliyor. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz'un talimatıyla dozerlerle kardan kapanan yolu açan ekipler, metrelerce karla mücadele ediyor.

Dozer operatörü İrfan Cin, Kaymakam Hasan Uğuz, ilçe özel idare müdürü Seyit Gökçe ve saha şefi Cihat Akdağ'ın talimatlarıyla yolları açtıklarını söyledi. Faraşin yolu kapalı olduğunu ifade eden Cin, “Orada 4 ailemiz kalıyor. Hava durumu nedeniyle yolları açamadık. Kar kalınlığı rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıkıyor. Dozerlerle yol açmaya çalışıyoruz. 5 günde ancak bu yolu ulaşıma açacağız” dedi. (İHA)

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