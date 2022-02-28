Kar yağışının yoğun yaşandığı köyde cenazeler kızakla taşınıyor

Artvin'in Maden köyünde kar yağışı sonrası cenazeler, köy mezarlığına defnedilmek için 2 kilometrelik mesafeye kızaklarla taşınıyor.

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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde yaşayanlar her kar yağışı sonrası cenazelerini, köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalıyor. Yoğun kar yağışında kapanan yollar açılmayınca, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor.

Köyün içinde bulunan yollar dar olması nedeniyle iş makineleri mezarlığa giden yolu açamıyor. 1 metreyi bulan karla kaplı yolda vatandaşlar, çareyi ise eski usül yöntemlerde bulmuş. Son olarak ise hayatını kaybeden köy sakinlerinden 90 yaşındaki Ali Vehbi Çimen kızakla dönüşümlü olarak taşınarak mezarlığa defnedildi.

“4 GÜN SONRA TOPRAĞA VEREBİLDİK”

Kış aylarında hayatını kaybeden bazı vatandaşların birkaç gün bekletilip daha sonra defnedildiğini ifade eden Şavşat Maden Köyü (Bazgiret) Muhtarı Musa Çimen, bu sorunun her kış yaşandığını söyledi. Çimen, “Maalesef sürekli yaşadığımız bir sorun. Bundan bir ay önce köyümüzün en üst mahallesinde yine bir cenazemiz oldu. 4 gün sonra toprağa verebildik. Köy içinden geçen yol yazın bile sorunlu.

Çünkü hem çok dar, hem çok dik. Kışın ise bu yol tam bir çile yolu oluyor. Bu yüzden güney tarafından bir çevre yoluna ihtiyacımız var. 2-3 km'lik bu yol yapılırsa bu sorun çözülmüş olur. Bu konuyu en kısa sürede ilgili yerlere tekrar götüreceğim” ifadelerini kullandı. (İHA)

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