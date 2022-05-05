Kardeşini bayramda 7 bin lira için öldürmüş

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşi Abdulali Demir'i bıçaklayarak öldüren Mahsun Demir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, 3 Mayıs’ta saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir ile ağabeyi Mahsun Demir arasında 7 bin liralık borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir’i ağır yaraladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulali Demir, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mahsun Demir emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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