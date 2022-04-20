Kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan liseli Enes öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, okulda bir öğrenciyle kavga ederken merdivenlerden düşüp başını yere çarpan lise öğrencisi Enes İşcan (17) yaşamını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başını yere çarptı. Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes İşcan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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