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Kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü

Şırnak’ın İdil ilçesinde kavga ettiği yeğeni tarafından tüfekle vurulan amca öldü.

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Kavga ettiği amcasını tüfekle öldürdü

İlçenin Güzelova köyünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen N.A. ile yeğeni M.A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yeğen M.A. tüfekle ateş açtığı amcası N.A'yı ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.A’yı gözaltına aldı. (AA)

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