Kaza yapan TIR’ın şoförü yanarak öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde maden taşıyan bir TIR kaza sonucu yanmaya başladı. Bulunduğu yerde sıkışan şoför ise yanarak yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Köyü yakınlarında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada Güllük Gemi İskelesi'ne maden taşıyan bir TIR bilinmeyen nedenle yoldan çıkıp kayalara çarptı. Kazanın etkisi ile sürücünün şoför mahallinde sıkıştığı ve TIR'ın aniden alev aldığı belirtildi. Yoldan geçenlerin itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda arazöz ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen TIR'ı söndürürken sürücünün ise cesedine ulaşıldı.

Kimliği belirlenemeyen sürücünün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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