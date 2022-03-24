Kız arkadaşını doğum gününde boğarak öldürdü

Ordu’da kadın cinayeti... Sinan Ş., kız arkadaşı Eda Evli'yi doğum gününde iple boğarak öldürdü.

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Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. Çiftin arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Eda Evli polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı.

KADES BUTONUNA BASTI AMA…

Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler olay yerine geldiklerinde eve camdan girdi ancak genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

Boğazından ip benzeri bir cisimle bulunan kadın ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Sinan Ş.’nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.