Kokain için aracına özel düzenek kurmuş

Mersin’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takibe alınan A.C isimli kişinin otomobilinde narkotik köpeği ile yapılan aramada özel düzenekle açılan bölmede 651 gram kokain ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de polisin yaptığı çalışmada arama yapılan araçta kokain için özel düzenekle açılan zula tabir edilen özel bölme bulundu. Özel bölmede 651 gram kokain ele geçirildi.Göz altına alınan zanlı A.Ç ile ilgili işlemler devam ediyor

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda A.Ç. isimli şüpheliyi takibe alan ekipler, kullandığı aracı durdurarak, arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de tepki verdiği klima kontrol ünitesi detaylı incelemeye alındı.

Yapılan incelemede klima kontrol ünitesinin ileri ve yukarı doğru yaylı bir sistemle açıldığı ve buraya özel bir bölme yapıldığı saptandı. Bölmeyi açan ekipler, 3 paket halinde 651 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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