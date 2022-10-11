Konya’daki bıçaklı kavgada eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan kayınbirader tutuklandı.
Doğuş Mahallesi Orkide Sokak’ta Durmuş Süleyman’ın 2 gün önce bıçaklandıktan sonra sığındığı fırında yaşamını yitirmesiyle ilgili yakalanan Ramazan D’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, alacak meselesi nedeniyle eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. (AA)