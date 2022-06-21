“Kredi çıktı” diyerek dolandırdı

Kastamonu'da telefonla aradığı şahsa kendisini banka çalışanı olarak tanıtan ve "Adınıza kredi çıktı" diyerek dolandıran sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 500 TL idari para cezasına çarptırıldı.

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Kastamonu'da geçen yıl M.S. isimli vatandaşı arayan S.M.Y., kendisini banka çalışanı olarak tanıttı. S.M.Y., M.S.’ye “Adınıza 15 bin lira kredi çıktı” diyerek işlemleri devam ettirebilmesi için vereceği hesaba para yatırmasını istedi. Bunun üzerine M.S., verilen hesaba 300 lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S., şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine S.M.Y. hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Başka suçtan tutuklu olan S.M.Y., davaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada kendisini savunan S.M.Y, “Üzerime suç atılmıştır. Ben yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. 23 yaşındayım. Ben suç işlemedim. Asla illegal işlerde bulunmadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.M.Y.'yi 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 500 TL idari para cezasına çarptırdı. (İHA)

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