Liselilerin tekme tokat kavgası kamerada!

Antalya'da 2 liseli kavgaya tutuşunca diğer öğrenciler de 'Uff helalsin', 'Vur vur' diyerek bağırırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Aksu ilçesinin Sevgi Köyü Caddesi’nde meydana geldi. Okul çıkışı 2 liseli arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Liselilerden biri, diğerini kucaklayarak yere çarptı. Tekme-tokat kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; kavgayı seyreden diğer öğrencilerin yaptıkları tezahüratlar dikkat çekti. Liselilerin ‘Uff helalsin’, ‘Vur vur’, ‘Vur lan Efe’ sözleri de videoda duyuldu. Başka gencin kavgayı engellemeye çalışması da kameraya yansıdı. Kavga, polis müdahalesiyle sona ererken, görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. DHA

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