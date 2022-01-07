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Manisa’daki IŞİD operasyonunun Iraklı 4 şüphelisi serbest

Manisa'da, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü IŞİD şüphelisi 4 Irak uyruklu, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Manisa’daki IŞİD operasyonunun Iraklı 4 şüphelisi serbest

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Polisin 4 Ocak’taki operasyonunda Irak uyruklu F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A. ve A.M.M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri bugün tamamlandı. Manisa Şehir Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DHA

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