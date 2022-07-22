Mersin’de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında Ökkeş Özoğulu'nun cesedi bulundu.
Tarsus’un Karaçerçili Mahallesi’nde sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, sulama kanalında mazgala takılmış erkek cesedini kanaldan çıkardı.
Ceset, kimlik tespiti için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ökkeş Özoğulu’na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)