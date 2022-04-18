Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de organize bir şekilde uyuşturucu ticareti ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık ve organize bir şekildi uyutturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, organize bir şekilde uyuşturucu ticareti ve bilişim sistemlerini kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen bir şebeke ortaya çıkartıldı.

Bir süre yapılan teknik takip çalışmasından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla belirlenen adreslere eş zamanlı opera yon düzenlendi. Şebeke elemanlarının adreslerinde yapılan aramalarda bin 554 adet 300 miligramlık sentetik hap, 1 paket esrar, 2 silah, silahlara ait 24 adet fişek, 20 bin 885 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan H.S., M.A. ve H.Ö. tutuklanırken, A.V., M.C.A., A.Y., B.S., C.B., B.A., S.D. ve M.G. adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 31 tutuklama