Meydanda yürüyen kadına silah doğrultan adam tutuklandı
36 yaşındaki Yavuz Sevgin, meydanda yürüyen 29 yaşındaki Gizem İ.'ye, "Neden önüne bakmıyorsun" diyerek küfür edip silah doğrulttu. Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen ekipler Yavuz Sevgin'i yakaladı.
Gizem İ., İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda yürüyordu. Bir taraftan da telefonuna bakıyordu. Birden karşıdan gelen adamın tepkisiyle karşılaştı. Yavuz Sevgin adlı adam, “Neden önüne bakmıyorsun?” diyerek küfretmeye başladı.Sinirlerine hakim olamayan adam yanında bulunan silahını çekip kadına doğrulttu.
Kadının çığlıkları üzerine devriye gezen polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Sevgin’in elinden silahı aldı. Gözaltına alınan Yavuz Sevgin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgin’in 24 suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)