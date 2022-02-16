Motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı!

Eyüpsultan'da, motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi önce İslambey Mahallesi’nde buluna yufkacıya daha sonra ise Düğmeciler Mahallesi’nde bulunan kahvehaneye rastgele ateş açtı. Yaşanan olay sonrasında 2 şüpheli kayıplara karıştı. Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

“KORKUMUZDAN KAHVEMİZİ AÇAMIYORUZ”

Kahvehane sahibi Aykut Soytürk, “Gördüğünüz gibi kahvemi taradılar. Korkumuzdan kahvemizi açamıyoruz. Çocuğumuz üst katta oturuyor. Nasıl yapacağız bilemiyorum. Ben kahvede temizlik yapıyordum şahısları görmedim. Karşıdaki büfeye gidiyorum, alışveriş yapıyorum, pastaneye gidiyorum. Bir şey olmuş olsa bana yaparlardı herhalde” dedi. DHA

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