MSB: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.