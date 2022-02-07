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Niğde’de işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Niğde'de işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 14:57 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
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Edinilen bilgiye göre, Gümüşler Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan 50 ZC 485 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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