Abone Ol

Ömer amca 6 gündür kayıp

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz’dan 6 gündür haber alınamıyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ömer amca 6 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan, parkinson, panik atak ve tansiyon hastalıkları bulunan Hacı Ömer Yılmaz, hava almak için evinden ayrıldı. Yaşlı adam 6 gündür evine dönmezken, ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.

Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. (İHA)

Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi İlginizi Çekebilir Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster