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Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı

Diyarbakır'da bir minibüs daralan yolda yolcu otobüsünü sıkıştırdı, çarpmanın etkisiyle patlayan camlar 2 yolcuyu yaraladı.

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Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Dağ Kapı meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 0210 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, seyir halinde olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 AAN 996 plakalı yolcu otobüsünü daralan yolda sıkıştırdı.

Sıkıştırmanın etkisiyle çarpışma meydana gelirken, minibüs içerisindeki 2 kadın yolcu patlayan camların kesikleriyle yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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