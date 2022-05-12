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Oynarken boynuna ip dolanan çocuk hastanelik oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde evin önünde çardakta oynarken boynuna ip dolanan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Oynarken boynuna ip dolanan çocuk hastanelik oldu

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1958 Sokak No: 9’daki evde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde bulunan çardakta oyun oynayan 10 yaşındaki M.D’nin boynuna salındığı ip dolandı. Çocuğun yardım istemesi üzerine ailesi boynundaki ipi çıkarıp 112 Acil Servisi aradı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan M.D., Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. (İHA)

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