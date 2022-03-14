Park halindeki öğrenci servisi alev aldı; o anlar kamerada

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servis minibüsü aniden alev aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şoförün minibüsteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi.

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Olay, 09.30 sıralarında Yarenler Mahallesi, Şehit Ozan Şarlak Caddesi’de meydana geldi. Park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı.

Alevler, bir anda minibüsü sardı. Bu sırada yangınla birlikte patlamalarda yaşandı. O anlar, çevredekilerce cep telefon kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada şoförün minibüsteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi. (DHA)

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