Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler: 1 işçi öldü, 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak göçmenlerin çalıştırılması nedeniyle patlatılan ruhsatsız maden ocağını yeniden açmak için uğraşan 2 işçi, göçükte mahsur kaldı. 2 işçiden Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

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Saat 17.00 sıralarında Kilimli ilçesi Dağbaca Mahallesinde bulunan ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre, geçen çarşamba günü kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve güvenlik ekiplerince kömür ocağı üretim yapılmaması için patlatıldı.

Bugün, patlatılan kaçak kömür madeni ocağını açmak isteyen 2 kişi, maden ocağında yeniden çalışma başlattı. Ocağın göçen girişini onaran 2 kişi madene girdi. Bu esnada ocak girişinde göçük meydana geldi.

Biri Afgan göçmen olduğu öğrenilen kişi ile Ümit Kurt göçükte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye Ekibi, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda işçilerden Ümit Kurt’un cansız bedenine yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı. Göçükte mahsur kalan diğer işçiye ulaşmak için ise ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)