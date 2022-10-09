Pendik’te fabrika yangını
İstanbul Pendik'te Esenler Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi üzerinde bulunan tek katlı fabrika dahilinde yangın meydana geldi.
Saat 12:59 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Pendik, Tuzla, Kurtköy, Ümraniye, Maltepe, Sultanbeyli, Orhanlı, Dudullu, Kartal ve Kadıköy itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.