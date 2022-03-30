Pinhani konserinde yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta düzenlediği Pinhani konseri sırasında iki grup arasında kavgası çıktı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

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Olay, geçen pazar günü Esenyurt’ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür AŞ’nin düzenlediği ‘İstanbul Kavuştayı’ etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi.

Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.