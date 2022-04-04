Prefabrik ev hayali kuran engelli çift, 20 bin TL dolandırıldı

Adana'da prefabrik ev yaptırmak için 20 bin TL ön ödeme yaptığı kişilerce sürekli oyalanan engelli Mehmet ve Fatihe Dolaş çifti, dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çevrelerinden aldıkları borç parayı dolandırıcılara kaptıran çift, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

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Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi 4679 Sokakta yaşayan, doğuştan ortopedik engeli nedeniyle boyu kısa kalan Mehmet Dolaş ile talasemi hastası eşi Fatihe Dolaş çifti 2,5 yıl önce evlendi. Çift, oturdukları Mehmet Dolaşın ailesinin evinin üst katına prefabrik ev yaptırmak için çevresindeki kişilerden borç altın aldı. Sosyal medyada buldukları bir firma ile 58 bin TLye anlaşan çift, sözleşme imzalayıp, 20 bin TL ön ödeme yaptı. Evin önüne bin TL değerinde çimento bırakan bu kişiler, Dolaş çiftini oyalamaya başladı. Çift, bir süre sonra ne firmaya ne de bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

20 BİN TL BENİM İÇİN BÜYÜK PARA

Mehmet Dolaş, sözleşmeye göre 1 Nisanda prefabrik evlerinin kendilerine teslim edilmesi gerekirken mağdur edildiklerini söyledi. Dolandırıcıların yakalanması için yetkililerden yardım isteyen Dolaş, Ailemin evinin üst katına prefabrik ev yapacaktık ama hayalimizi çaldılar. 58 bin TL’ye anlaştık.

20 bin peşin, 20 bin iş ortasında, 18 bin ise anahtar teslimde verecektim. Malzemeleri evin önüne bıraktıktan sonra oyalamaya başladılar. En sonunda Yapamayacaksanız paramı verin yoksa şikayet edeceğim dediğimde ise tehdit etmeye başladılar. Sonra da telefonlarıma çıkmadılar. Sahte isimlerle pek çok kişiyi dolandırıyorlar. Kiraya çıksam, yıllık 10 bin TL verecek durumum bile yok. 20 bin TL belki başkaları için çok küçük paradır ama benim için çok büyük para. 800 TL engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum dedi.

BİZE BİR YARDIM ELİ UZATILSIN

Fatihe Dolaş ise maddi durumlarının kötü olmasının yanı sıra sağlığının da kötü olduğunu kaydetti. Talasemi hastalığı yüzünden her 3 haftada bir kan almak için gittiği hastane masraflarına bile yetişemediğini dile getiren Dolaş, Bize bir yardım eli uzatılsın diye konuştu. (DHA)

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