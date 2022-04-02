Ramazan ayını ateş ederek karşılayanlar yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda iki kişi yakalanırken, olayda kullanılan silahlara ve mermilere el konuldu.

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Kocaeli Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayının başlamasını silahla karşılayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Kentin birçok noktasında şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Öte yandan iki kişi hakkında’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı. (DHA)