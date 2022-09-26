Raydan çıkan tren kaldırıldı, demiryolu trafiğe açıldı
Son yıllarda çok sayıda kazayla anılan TCDD'de dün bir kaza daha atladıldı. Diyarbakır- Batman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Diyarbakır- Batman seferinin yapıldığı yolcu treninin makine bölümü ile vagonu, dün saat 18.11de Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ise ulaşıma kapandı.
Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcular da minibüslerle Batmana gönderildi. Ekiplerin vinçle yaptığı çalışmanın ardından makine ve vagon, yerine yerleştirildi. Demir yolunun saat 02.00de açılmasıyla tren seferleri yeniden başladı. (DHA)