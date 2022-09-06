Sahte içkiden koca öldü, eşi yoğun bakımda

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Celal Daher (63), içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti, eşi Gülseren Daher (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.

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İskenderunda yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün içki içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Celal Daher, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Gülseren Daher yoğun bakımda tedaviye alındı. Celal Daher’in cenazesi İskenderun’da toprağa verilirken, babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya Aslan, sahte içki üretenlere tepki göstererek, “Bizim acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz” dedi. (DHA)

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