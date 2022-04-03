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Salamura asma yaprağı bidonunda uyuşturucu sevkiyatı

Osmaniye'de salamura asma yaprağı bidonu içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yayınlanma: 11:50 - 03 Nisan 2022 Güncellenme:
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Operasyon için gerekli hazırlıkları tamamlayan ekipler, kent merkezi girişinde oluşturulan uygulama noktasında daha önceden kimlikleri belirlenen A.A. ve A.A.B. isimli şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında şahıslara ait valizlerde yapılan aramada salamura asma yaprağı bidonu içerisine 2 paket halinde gizlenmiş toplam 1 kilo 142 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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