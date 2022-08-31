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Samsun’da dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da ailesi fındık topladığı sırada fındık bahçesindeki yamaçtan dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Samsun’da dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi.

4 yaşındaki Ferhat Enes Çetin, ailesi bahçede fındık topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikteki yamaçtan dereye yuvarlandı.

Yakınları tarafından fark edilip deredeki suyun içinden çıkartılan çocuk, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ferhat Enes Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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