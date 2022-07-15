Şehir vandalları aydınlatma direklerini çaldı

Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde bulunan parklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğruyor. Aydınlatma direklerine, otomatik sulama sistemlerine ve banklara zarar veren vandallar, son olarak Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri Zülfikar Sokak’ta bulunan yeşil alandaki aydınlatma direklerini çaldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki parklara zarar veren vandallar, son olarak parklardaki demir metal aydınlatma direklerini çaldı.

AYDINLATMA DİREKLERİNİ ÇALDILAR

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Odunpazarı Bölgesinde bulunan parklara zarar verildiğini ifade eden yetkililer, parklarda bulunan aydınlatma direklerine, otomatik sulama sistemleri ve banklara zarar verildiğini söyledi. İlgili birimce rutin kontrollerin sürekli yapıldığını belirten yetkililer zarar gören aydınlatma direkleri, sulama sistemleri ve bankların kısa sürede onarıldığının altını çizdi.

Otomatik sulama sistemlerinde vana, kontrol ünitesi, vana kutusu ve kapaklarına zarar verildiğini dile getiren yetkililer, aydınlatma sisteminde ise glop ampullerin kırıldığını; direkler üzerinde bulunan kapakların, sigortaların ve kabloları da çalındığını kaydetti. Şehir vandallarının son olarak Gültepe Mahallesi Zülfikar Sokak Seyitgazi Yolu yeşil alanda bulunan aydınlatma direklerini çaldığını vurgulayan yetkililer, direklerin kesilerek yeşil alandan çıkarıldığını söyledi.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu saldırıların bazen hırsızlık için bazen de sadece zarar verme amaçlı yapıldığının altını çizen yetkililer, söz konusu kişi ve kişilerin yakalanması için gerekli işlemleri başlattıklarını da sözlerine ekledi.

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