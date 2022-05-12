Silahlı saldırıda ölen ‘Kadayıfçı Olcay’ toprağa verildi

Adana'da arkadaşının oto tamirhanesinde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve Kadayıfçı Olcay olarak tanınan Olcay Tekin (33) toprağa verildi.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. Kentte Kadayıfçı Olcay olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, sokak arasındaki imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti.

Tekin, sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişi, Olcay diye seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Tekinin sırtına, göğsüne ve boynuna isabet etti. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Ağır yaralanan Tekin, otomobille götürüldüğü Seyhan Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ



Olcay Tekinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kabasakal Mezarlığına götürülen Tekinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cuma Tekin, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğuldu.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısının yakalamak için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesi alınırken, henüz kimliği saptanamayan katil zanlısının yakalanması için de çalışmalar aralıksız sürüyor. (DHA)

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