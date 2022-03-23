Sırp model sevgilisini döven Türk yönetmene hapis

İstanbul'da birlikte yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla yargılanan Çağrı Reşat Mehmet Tortop hakkındaki karar belli oldu.

Hayati ARIGAN

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2 Haziran 2019’da İstanbul Ortaköy’de yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve model Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Sırp model, sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nca hazırlanan iddianamede; sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçakla tehdit ederek odaya kilitlediği, genç kadına ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop hakkında, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 Eylül’de görülen duruşmada, mütalaasını veren duruşma savcısı ise sanığın “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etmişti.

GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ TUTUKLANMADIM

Tortop’a “basit kasten yaralama” suçundan 9 ay hapis cezası verildi, hakkındaki cezanın ertelenmesine karar verildi. Duruşma çıkışında sanık Tortop, “Gördüğünüz gibi tutuklanmadım. Buna hukukun zaferi deniyor” dedi.

KAZANAN BEN OLDUM FAKAT…

Adliye önünde avukatıyla açıklama yapan Tanja Dukiç ise şunları söyledi:

– En azından mutlu olduğumu söyleyebilirim. Cezalandırılmasına karar verildi. Fakat bunun yaşadığım tüm taciz ve gördüğüm işkence için gerçek bir cezalandırma olduğunu düşünmüyorum. Boğazıma bıçak dayadı, çok kötü dövdü. Fakat mahkemede çok fazla yalan söyledi. Benim hasta olduğumu söyledi ama eğer ben hastaysam, neden hasta biriyle ilişkideydi?

TANIŞTIĞIM EN İYİ YALANCI

– Çok yalan söyledi. Mutluyum, kazanan ben oldum. Fakat daha fazlasını bekliyordum. Ancak burası Türkiye, erkeklerle mücadele burada biraz zor. Çünkü erkeklerin pozisyonu biraz yüksek kadınlardan ne yazık ki. O profesyonel yalancı. Hayatımda tanıştığım en iyi yalancı. Babam, ailem ve arkadaşlarım burada bana destek olmak için geldiler. Teşekkür ederim desteğiniz için.

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