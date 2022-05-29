Sokak düğününde polise yumruk

İstanbul Esenyurt'ta sokağı kapatarak düğün yapmak isteyenlerle polis arasında çıkan arbede de gruptan iki kişi polis memuruna yumruk attı. Ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti.

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Fatih Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, ‘sokağı kapatarak düğün yapılamayacağı’ yönünde uyarıda bulundu. Yapılan ikazlara aldırış etmeyenler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini arbedeye bıraktı.

Arbede sırasında gruptan iki kişi polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş etti. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede, güçlükle yatıştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.