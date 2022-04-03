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Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.

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Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki  yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsüne haber verildi.

Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı. Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu. (DHA)

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