Taksinin çarptığı İbrahim öldü, kaçan sürücü teslim oldu

Adana'da taksinin çarptığı Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçıp 1 saat sonra teslim olan Muhammed Hakan D., Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım dedi.

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Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

Muhammed Hakan D. yönetimindeki taksi, Karataş Bulvarında yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmede çarptı. Küçük çocuk yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel otomobille hastaneye kaldırılan İbrahim el-Ahmed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından İbrahim el-Ahmedin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Suriye’ye götürüldü.

KORKUP, KAÇTIM DEDİ

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, Muhammed Hakan D. kazadan 1 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. İfadesinde, Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım diyen taksi şoförü, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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