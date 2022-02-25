Tarlada cesedi bulunmuştu! Cinayeti 16 yıl sonra özel ekip aydınlattı

Van'da 2006 yılında tarlada cesedi bulunan Narin Tarhan cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından 16 yıl sonra aydınlatıldı. Tarhan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan akrabası A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edremit ilçesinde 2 Temmuz 2006 tarihinde bir tarlada Narin Tarhan’ın cesedi bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cinayet aydınlatılamadı. İl Jandarma Komutanlığınca 16 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi. Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Yapılan çalışmayla Tarhan’ın cinayeti kurban gittiği tespit edildi. Olay tarihinde ele geçen deliller tekrar incelemeye alındı. Ayrıca, Tarhan’ın öldürülmeden önce irtibatta olduğu kişiler araştırılarak maktulün samimi olduğu kişiler tespit edilip, tanık ifadelerine başvuruldu.

Alınan ifadelerdeki çelişkiler ve samimi itiraflar ile elde edilen bulgulardan cinayetin maktulün akrabası olan A.E.,’nin işlediği saptandı. A.E.’nin oturduğu Şırnak’tan Van’a gelip cinayeti işlediği Tarhan’ın cesedinin bulunmasından sonra da Şırnak’a döndüğü de tespit edildi.

Özel ekip, 23 Şubat günü yapılan operasyonla A.E.’yi Şırnak’taki evinde yakalayarak gözaltına alındı. Van’a getirilen A.E., bir gün sonra, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)