Teknelerden benzin çalarak motosikletlerine doldurdular

İstanbul Pendik’te limanda bulunan teknelerin benzin depolarını boşaltan hırsızlar, çaldıkları benzini motosikletlerine doldurdu. Yangın tüplerini ise denize ve havaya doğru sıkarak boşalttı.

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Olay, Pendik Sahil Bulvarı Balıkçılar Çarşısı'nın arkasında bulunan iskelede meydana geldi. Gece saatlerinde motosikletle limana gelen 7 kişilik hırsızlık çetesi, iskelede bulunan sala binerek sırayla tüm teknelere girdi.

Teknelerin kilitlerini kırarak yakıt deposunu boşalttı. Ardından çaldıkları benzini motosikletlerine aktardı. Teknelerde bulunan takım çantalarını ve yangın tüplerini de çalan hırsızlık şüphelileri, yangın tüplerini denize ve havaya doğru sıktı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, “Teknelerimiz polyester tekne. Benzinleri çalarken alev alsa burada bir tane sağlam tekne kalmaz. Biz bunları daha önce de Dragos'ta yaşadık. Bir kıvılcım sıçramasında 5-6 teknemiz yandı. Burada hiçbir tekneyi söndürme imkanımız olmaz” dedi.