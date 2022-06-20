TEM’de korku dolu anlar: Kamyonetteki konteyner yola düştü
İstanbul Ümraniye TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Ümraniye'de TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Cuma günü öğlen saatlerinde trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.
Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti. Sürücünün dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
(İHA)