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TEM’de korku dolu anlar: Kamyonetteki konteyner yola düştü

İstanbul Ümraniye TEM otoyolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti yönünde ilerleyen bir kamyonetin kasasındaki konteyner yola düştü. Sürücülerin dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, konteyner nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yayınlanma: 14:17 - 20 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ümraniye'de TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Cuma günü öğlen saatlerinde trafikte seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

Köprü istikametine ilerleyen bir araç sürücüsü konteynerin yola düştüğünü son anda fark etti. Sürücünün dikkati muhtemel bir faciayı önlerken, yol ortasında konteyneri gören diğer sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Konteyner nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
(İHA)

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Cuma Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istanbul trafik